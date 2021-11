Svitzer og Maersk vil udvikle metanol-dreven slæbebåd

Svitzer og rederiets ejer Maersk vil sammen designe en slæbebåd, der kan sejle på grøn metanol i form af såkaldte fuel cells.

De to selskaber har indgået en aftale med skibsarkitekten Robert Allan Ltd. om at udvikle skibet, og arbejdet er del af Maersks ambition om at udforske metanol-brændselsceller, automatisering, elektricitet som fremdrift og andre teknologier, der kan være med til at reducere skibenes udledning.