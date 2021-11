René Kofod-Olsen håber besætningskrisen bliver en lærestreg for industrien

René Kofod-Olsen, CEO for shipmanagement-selskabet V. Group, siger, at industrien har brug et bedre talerør og for at presse regeringerne hårdere i kampen for de søfarendes rettigheder.

Den vigtige rolle, shipping spiller, skal slås ordentligt fast, så verden ikke igen oplever en lignende krise i forhold til besætningsskift.