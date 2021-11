Monjasa åbner kontor i Houston

Det danske bunkerselskab Monjasa åbner et nyt kontor i Houston i USA.

Selskabet, der har sit hovedsæde i Fredericia, åbnede sit første amerikanske contor i Stamford, Connecticut for ti år siden, og støt stigende efterspørgsel i årene siden får nu Monjasa til at rykke ind i Houston, der er et stort hub for den amerikanske olieindustry.