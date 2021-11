Wärtsilä vil undersøge ammoniak og LNG dual-fuel motorer

Den finske leverandør Wärtsilä vil sammen med norske Simon Møkster Shipping udforske mulighederne for en dual-fuel-motor, der er baseret på ammoniak og som bruger flydende naturgas, LNG, som alternativ.

De to partnere vil foretage et såkaldt feasibility study med henblik på at demonstrere, at skibe kan retrofittes til at sejle på ammoniak og LNG, som er to alternative brændstoffer, der er i spil i shippings grønne transformation.