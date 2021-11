Rio Tintos topchef: Ingen klar klimaplan før 2030 – brug for gennembrud

Vi skal måske helt frem til 2030, før at Rio Tinto, en af verdens største metal- og mineselskaber, har en klar plan for, hvordan det skal blive klimaneutral.

Det siger Rio Tintos danske topchef, Jakob Stausholm, til Bloomberg i et tv-interview ved klimatopmødet COP26 i Glasgow.

"Man kan ikke løse 100 pct. af CO2-udledningen uden gennembrud," siger han.

"Inden 2030 vil vi have reduceret vores CO2-aftryk og have en klar plan uden usikkerheder for, hvordan vi bliver klimaneutrale," tilføjer topchefen.

I sidste måned fremlagde Jakob Stausholm planer om at bruge 7,5 mia. dollar til at gøre Rio Tinto udledningsfri.

Ved klimatopmødet mandag, der afholdes frem til 12. november, understregede danskeren dog, at der er brug for teknologiske gennembrud, hvis klimaneutralitet skal realiseres for Rio Tinto.

