Dansk værfstejer: Vi har ingen chance, hvis vi kun skal dyste på pris

Det kræver mange overvejelser for en ejerleder at investere yderligere 300 mio. kr. i sin virksomhed. Og enkelte panderynker, når det viser sig, at beslutningen blev truffet lige før, en corona-pandemi ramte verden og hendes nordjyske værft.

Alligevel er Christina Ørskov sikker på, at netop det sikrer selskabets fremtid uagtet den hårde dyst fra konkurrenter i lande med lavere lønninger end de danske.