Scrubbere hober sig op hos Wärtsilä – containerredere beholder skibe på vandet

Høje containerrater gør det mere attraktivt for rederne at sejle videre end at tage skibe ud af drift for at installere scrubbere og spare penge på brændstof. Hos Wärtsilä hober færdige scrubbere sig op og skaber trængsel. "Vi kan ikke beholde dem, til opsvinget slutter."