Stena går med i nyt LNG-samarbejde

Den store svenske shippinggruppe Stena rykker nu videre på LNG med et nyt samarbejde for sit datterselskab Stena Power and LNG Solutions.

Selskabet går sammen med Global Energy Storage (GES) om at udforske muligheder inden for logistik og opbevaring af den flydende naturgas, der af flere betragtes som et nødvendigt overgangsbrændstof i shippings grønne omstilling.