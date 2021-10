Ni personer skal i fængsel i Singapore for omfattende bunkersvindel

Ni personer er blevet dømt ved en ret i Singapore og skal nu i fængsel i en sag om bunkersvindel i den store havn.

Sagen handler nærmere bestemt om, at de ni personer har foretaget fusket med de såkalte mass flow meters, der bruges til at kontrollere, at skibe modtager den mængde bunkerbrændstof, de har betalt for.

De ni personer blev i 2019 taget i at bruge magneter til at manipulere med mass flow meters i den store bunkerhavn, og de har ifølge retten på den måde svindlet kunder for i alt 336.930,63 dollar, eller lidt mere end to mio. kroner, skriver flere medier.

Opdagede svindlen under rutinebesøg

Det var Singapores havnemyndidghed MPA, Maritime and Port Authority, der sammen med kystvagten opdagede svindlen i april 2019 under et rutine-kontrolbesøg hos et bunkerskib opereret af selskabet Southernpec i havnen. Her havde en officer ombord fastsat en stor magnet til skibets mass flow meter.

Efterforskning fandt derefter frem til, at yderligere fem officerer på to andre skibe havde gang i samme nummer. Og derudover fandt myndighederne frem til tre personer, der er blevet identificeret som bagmænd i sagen, skriver Maritime Executive.

De tre bagmænd er blevet dømt til mellem 34 og 35 måneders fængsel, mens fem af officererne har fået fængselsdomme på mellem syv og 19 måneder. Den sidste officer er idømt to ugers fængsel.

