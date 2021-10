Coca-Cola chartrer tre tørlastskibe for at sikre sin produktion

Problemerne med at få plads til sine varer på et containerskib på det kaotiske fragtmarked får Coca-Cola til at chartre skibe selv for at holde sin produktion kørende.

Men der er i dette tilfælde ikke tale om containerskibe, men tre tørlastskibe, der er blevet lastet med mere end 60.000 ton varer fra Coca-Cola. Det skriver Alan Smith, der er indkøbschef hos The Coca-Cola Company, i et opslag på Linkedin.

"Når du ikke kan få container eller plads på grund af den aktuelle containerfragt-krise, måtte vi tænke ud af boksen (eller containeren)," skriver han i sit opslag.

Mængden af varer, som Coca-Cola nu får transporteret på tværs af lande på anden vis, svarer til 2.800 teu, der traditionelt vil være blevet sendt afsted med containerrederier ifølge Alan Smith. Skibene vil ifølge Coca-Cola-chefen også sejle aflaste varerne i havne, der ikke er svært belastet som flere store havne.

Flere tager sagen i egen hånd

Coca-Cola er langt fra den eneste, der har taget sagen i egen hånd for at sikre at varerne kommer frem. Også Ikea har købt sine egne containere samt lejet skibe for at undgå tomme hylder i sine mange varehuse.

Den amerikanske legetøjskoncern Mattel har taget andre værktøjer i brug og står nu selv for en større del af produktionen de mest populære varer som Barbie og Hot Wheels.

Senest har den amerikanske søfartsmyndighed, Federal Maritime Commission (FMC), nedsat et udvalg, der skal rådgive kommissionen om politikker til at sikre bedre vilkår for afskibere.

Komiteen vil bestå af 24 medlemmer, der repræsenterer et bredt udvalg af selskaber, som i høj grad importerer varer ind i USA. Det inkluderer bl.a. Ikea, Amazon og Walmart.

ShippingWatch har forsøgt at få en kommentar fra Coca-Cola.

Ikea køber sine egne containere og lejer selv skibe

Amazon, Ikea og Walmart træder ind i ny FMC-komite for afskibere

Fragtkaos skubber virksomheder ud i strategiskifter