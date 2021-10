Maersk Broker vil rådgive om klima: "Langt de fleste er på vej til at tage det første skridt"

Maersk Broker vil rådgive rederier og andre aktører omkring shippingindustrien i at udforme og eksekvere en klimastrategi.

Det sker i regi af konsulentarmen Maersk Broker Advisory Services, der har brugt de sidste par måneder på at pitche sit koncept. Målgruppen er primært rederier med flåder på mellem ti og helt op mod 100 skibe. Men også andre former for interessenter, som kan være investorer og långivere, der skal have kortlagt porteføljen af skibe.