ATP efter Green Hydrogen-nedjustering: Alvorligt så kort tid efter børsnotering

Aktiechef i ATP, Claus Wiinblad, kalder det "alvorligt", når Green Hydrogen Systems må skuffe markedet med en så kraftig nedjustering af de forventninger, som selskabet så sent om i juni præsenterede for investorerne i forbindelse med noteringen på fondsbørsen i København.

Men han tilføjer også, at et så ungt selskab vil møde bump på vejen.

"Det er selvfølgelig alvorligt, at der kommer en nedjustering af den her karakter så relativt hurtigt efter en børsnotering. Når det er sagt, så ved vi jo godt, at det her er et ungt selskab, hvor der vil være bump på vejen. Det bliver selvfølgelig helt afgørende, at selskabet får rettet op og leveret på de leverancer, som er blevet forsinkede, så de kommer tilbage på sporet," siger Claus Wiinblad til MarketWire.

Handles 25 pct. under IPO-pris

Investorerne er da også slemt skuffede og har torsdag sendt aktien ned med 20 pct. til 29,90 kr. Dermed er 25 pct. af værdien forsvundet i forhold til den pris på 40 kr., som de nye aktionærer købte aktier til i forbindelse med børsnoteringen.

ATP investerede ved børsnoteringen 200 mio. kr. i selskabet, og forudsat at den position er holdt uændret i perioden, har aktieposten dermed foreløbigt givet pensionsgiganten et tab på 50 mio. kr.

Hos Green Hydrogen Systems forsikrede administrerende direktør Sebastian Koks Andreassen på en telekonference efter nedjusteringen torsdag om, at der er tale om en engangshændelse og en forskydning af realiseringen af omsætningen og opskaleringen af selskabet - og ikke salg, der bortfalder.

"Jeg er naturligvis skuffet over, at de her udfordringer har forårsaget forsinkelser. De var i sagens natur uforudsete. Men vi taler om et skifte i realiseringen af omsætning. Det er ikke omsætning, der bortfalder," siger topchefen.

Opskalering går langsommere end ventet

Forsinkelserne skyldes både vanskeligheder med det endelige produktdesign, hvor Green Hydrogen Systems har udskiftet komponenter i sin A-produktserie, og samtidig rekrutteringen af nyt personale til opskaleringen af selskabets aktiviteter også gået langsommere end ventet.

Green Hydrogen Systems venter for 2021 nu kun en omsætning på cirka 5 mio. kr. mod en tidligere forventning på 40-60 mio. kr., og forventningerne til driftsresultatet, EBIT, er nedjusteret til minus 160 mio. kr. til minus 170 mio. kr. mod tidligere ventet minus 120 mio. kr. til minus 130 mio. kr.

Green Hydrogen Systems blev stiftet i 2007 og lever af at producere elektrolyseudstyr, som videresælges til kunder, der producerer grøn brint, som kan bruges til brændstof.

Ved børsnoteringen i juni hentede Green Hydrogen Systems et bruttoprovenu på 1,1 mia. kr., som skal bruges på både videreudvikling af produktplatformen samt opskalering af selve produktionsfaciliteterne.

