Vækstplan skal bringe Hempel ind i global top 10 over malingproducenter

Malingproducenten Hempel står over for en udfordring, som skal løses både organisk og via opkøb.

"For at sige det meget enkelt , så er vi lige nu for små til at være store og for store til at være små," siger Hempel CEO Lars Petersson i et interview med ShippingWatch efter malingproducenten, der blandt andet leverer såkaldt coating til skibe, for nylig gennemførte endnu et opkøb.