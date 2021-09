Danske Maritime vil også have flere kvinder ombord

Danske Maritime tilslutter sig nu strømmen af sektorer og organsiationer, der gerne vil have kvinder til at søge job hos deres medlems-virksomheder. Inden for det maritime område har Danske Rederier allerede et projekt kørende, hvor flere af medlemmerne har forpligtet sig til at få andelen af kvinder i vejret.

Danske Maritime er blevet end del af projektet Boss Ladies, som ifølge organisationen har "fokus på de unge kvinder og arbejder målrettet med at vise mulighederne, udviske fordommene og skabe interesse for at gå en teknisk vej."