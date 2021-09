Hyundai Heavy debuterer på børsen med kæmpe kapitaltilførsel

Det sydkoreanske skibsværft Hyundai Heavy oplever fredag en stærk børsintroduktion, IPO.

Selskabet er lykkes med at sælge aktier for 1080 mia. koreanske won - svarende til 922 mio. dollar, hvilket har resulteret i, at kursen på aktien er steget til 135.000 koreanske won fra udbudspisen 60.000 won.

Det skriver Bloomberg News.

Den store kapitaltilførsel skal primært gå til at finansiere klimavenlige skibsfartøjer.

"Denne IPO vil spille en stor rolle for fremtidige værdiansættelser i skibsbygningsindustrien," skriver Kim Hyun, der er analytiker ved Meritz Securities, i en analyse.

Nyligt børsnoterede selskaber i Sydkorea har i 2021 formået at rejse 16 mia. dollar, hvilket allerede er en årsrekord.

