Hempel indlemmer nyt opkøb på vejen mod vækstmål

Hempel har indlemmet et nyt opkøb på vejen mod målet om en toplinje på 3 mia. euro.

Der er tale om britiske Farrow & Ball med over 600 ansatte og en årlig omsætning på "over 100 mio. euro" som netop er blevet en del af malingproducenten, efter alle betingelser for en overtagelse er kommet på plads.