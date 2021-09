Ørsted og Everfuel sendes mod statsstøtte i stor stil

Det er altid rart at få en hjælpende hånd. I forrige uge tog Dan Jørgensen turen til Fredericia for at hjælpe med at tage første spadestik på første fase af Everfuels elektrolyseprojekt Hysynergy. Mens det tirsdag var kollegaerne i Erhvervsministeriets styrelse, der gravede potentielt rigtigt dybt på den jyske brintvirksomheds vegne.

Anden fase af brintprojektet i Fredericia, Hysynergy 2.0, er således det ene af to projekter, Erhvervsstyrelsen har udvalgt til at deltage i EU's såkaldte vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse (Ipcei) for brint. Det andet er Ørsteds projekt Green Fuels for Denmark.