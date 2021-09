MAN Energy Solutions ser dual-fuel udgøre halvdelen af motormarkedet i 2025

Dansk-tyske MAN Energy Solutions har sådan set haft metanolmotorer i sit program i fem år, men Maersks seneste store ordre på otte 16.000 teu metanoldrevne containerskibe forventes at bringe motortypen ind i en helt ny fase.

For der har sådan set aldrig sejlet skibe rundt med motorer, der var drevet af grøn metanol, og der har endnu heller ikke sejlet skibe rundt, som i forvejen ikke transporterede metanol i sine tanke, så de så at sige blot skulle stikke slangen ned i fragten for at få fat i brændstoffet.