Wärtsilä udpeger ny dansk landechef

Den finske leverandør Wärtsilä har fundet en ny adm. direktør for sin danske forretning, Wärtsilä Danmark A/S.

Han hedder Jesper Elsborg Bonde, og han kommer fra en stilling som direktør for business innovation hos Wärtsilä Danmark A/S. Han vil fortsætte i sin nuværende stilling samtidig med, at han bliver ny adm. direktør, skriver selskabet i en meddelelse.