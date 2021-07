MAN finder tysk partner til grøn brintproduktion

Motorproducenten MAN Energy Solutions har fundet sig en ny partner i hjemlandet i tyske Andritz. De to selskaber vil sammen undersøge mulighederne for at etablere grøn brintproduktion fra vandkraft verden over. Det oplyser MAN i en meddelelse.

De to partnere vil starte samarbejdet med et pilotprojekt i Europa. Derefter vil de i fællesskab identificere yderligere projekter og gennemføre dem i forbindelse med den tyske forbundsregerings H2 Global-initiativ, der har til formål at markedsføre lanceringen af grøn brint og Power-to-X (PTX)