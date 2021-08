WinGD satser på ammoniak og metanol med nyt forskningsprojekt

Direktøren for den schweiziske motorudvikler WinGD, Klaus Heim, regner med, at der vil være enighed om, at ammoniak vil være den rette vej at gå i forhold til den grønne omstilling i shipping.

WinGD has således indledt et forskningsprojekt, hvor der vil blive udviklet teknologi til firmaets motorer, der kan køre på ammoniak og metanol. Motorudvikleren har planer om at kanalisere omkring 30 millioner euro i researchprojektet hen over de næste fem år, fortæller Heim til ShippingWatch i et interview.