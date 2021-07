Hempel-formand forsvarer tre kasketter og honorar i topklasse

Advokat Richard Sand sidder usædvanlig tungt på skibsmalingkoncernen Hempel. Som formand for både Hempel, ejeren Hempel Fonden og fondens investeringsselskab sidder Richard Sand for bordenden i alle de fora, hvor større beslutninger bliver truffet, inklusive dem, der godkender Richard Sands eget honorar. Modellen er ifølge eksperter ikke er i strid med reglerne, men åbner for habilitetsproblemer. Andre fonde dropper formandsoverlap med henvisning til god ledelse og ønsket om øget uafhængighed, men Richard Sand opfatter de mange kasketter som en fordel.

"Det fælles formandskab har fungeret godt, og det fungerer stadig godt for Hempel-koncernen," hedder det i et skriftligt svar fra Richard Sand og Hempel Fondens næstformand, den tidligere topchef i VKR-koncernen Leif Jensen.