Franske energiselskaber vil sætte skub i LNG som grønt brændstof

To franske energiselskaber, TotalEnergies og Technip, går sammen om at udvikle produktions- og offshorefaciliter for LNG med lav CO2-udledning, skriver selskaberne i en meddelelse.

Med samarbejdet vil de to selskaber udforske koncepter og teknologier, der kan være med til at fremme LNG's rolle som et alternativt brændstof i den grønne omstilling.