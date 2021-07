Et nyt partnerskab mellem Maersk Broker Advisory Services (MBAS) og konsulenthuset McKinsey vil hjælpe shipping med den grønne omstilling.

De to selskaber vil sammen rådgive shippingselskaber i arbejdet med at udvikle køreplaner og strategier for den dekarbonisering, der skal til for at nå branchens klimamål, skriver partnerne i en meddelelse.