DNV skal undersøge risici ved brintproduktion til havs

Både miljøsikkerhed og operationelle risici ved at producere brint til havs skal undersøges af DNV. Det skal ske på Lhyfes SEM-REV testanlæg, der drives af ingeniørselskabet Centrale Nantes. Det skriver Renews.

"At bevise sikkerheden for denne slags aktiviteter, særligt med nye teknologier for at sikre accept og at komme nærmere integration, er vitalt for både industrien og interessenter," siger Santiago Blanco, direktør for Sydeuropa hos DNV.