A.P. Møller Holding reducerer ejerandel af brintvirksomhed

A.P. Møller Holding ejer nu under 10 pct. af Green Hydrogen Systems, der gik på børsen 17. juni.

Det oplyser Green Hydrogen Systems i en børsmeddelelse, hvor det fremgår, at ejerandelen nu lyder på 9,94 pct. af aktierne.

Det svarer til, at A.P. Møller Holding ejer 8.151.438 aktier mod tidligere 9.638.529. Samtidig ejes aktierne nu af APMH Invest i stedet for APMH Invest XI, som nu ikke længere ejer aktier i Green Hydrogen, fremgår det af meddelelsen.

Skiftet er sket i forbindelse med, at overallokeringsretten blev udnyttet 2. juli. Her oplyste selskabet, Joint Global Coordinators havde gjort brug af optionen og købt 4.125.000 nye aktier til en samlet kursværdi af 165 mio. kr.

I samme ombæring meddelte Green Hydrogen Systems, at stabiliseringsperioden i forbindelse med børsnoteringen nu er afsluttet, uden at der har været behov for tiltag.

I forbindelse med Green Hydrogen Systems' børsnotering den 16. juni blev der solgt aktier til 40 kr. per styk.

Aktien i Green Hydrogen System ligger uændret mandag middag og koster aktuelt 44 kr.

