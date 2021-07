Suez-kanalen så toplinjen skyde til vejrs i første halvår

Suez-kanalen, der forbinder Middelhavet og Det Røde Hav, kommer ud af et begivenhedsrigt første halvår med fremgang på omsætningen.

Den vigtige vandvej øgede sin omsætning til tre mia. dollar i de første seks måneder af 2021, siger kanalmyndighedens formand Osama Rabie ifølge Reuters.

Det er en stigning på 8,8 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Fremgangen kommer efter et 2020, hvor kanalens samlede omsætning faldt til 5,61 mia. dollar, især på grund af en lav oliepris, der gjorde det billigere for rederier at springe genvejen over og sejle syd om Afrika i stedet.

Fremgangen i første halvdel skyldes omvendt, at efterspørgslen er skudt i vejret, efterhånden som vesten og Kina har lukket op efter de omfattende coronanedlukninger sidste år.

Det var også i Suez-kanalen, at skibet Ever Given i slutningen af marts satte sig fast og blokerede trafikken i seks dage, og det sendte bølger gennem de globale forsyningskæder i form af flaskehalse og store forsinkelser.

Suez kanalen har tabt omsætning i 2020

Suez-kanalen forlænger rabatter til skibe