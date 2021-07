Med næste generation i topledelsen skal USTC op i en ny skala

Med Nina Østergaard Borris i topledelsen hos USTC, som faderen og milliardæren Torben Østergaard-Nielsen har stået i spidsen for siden 1978, er fokus rettet mod opkøb og udvidelse af milliardkoncernen. Men det er ikke et mål, at noget skal blive større end bunkerforretningen, fortæller Østergaard Borris i sjældent interview med ShippingWatch.