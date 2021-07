Scrubberleverandører klynger sig til den stigende oliepris

For bare et par år siden tegnede fremtiden lys for leverandørerne af røgrensningssystemer - de såkaldte scrubbere - til handelsflåden. Et milliardmarked vinkede forude, og selskaber som Pureteq og ME Production var klar til at ansætte i stor stil i forventning om rekordomsætning.

Så gjorde coronapandemien sit indtog som en sort svane og forvandlede i stedet 2020 til en dramatisk kamp for scrubberleverandørerne, da skibsfarten blev ramt af coronakrisen og slukkede for bestillingerne.