To norske selskaber giver sig i kast med at udvikle, hvad skal blive til et containerskib, der sejler uden fossille brændstoffer i tanken.

Der er tale om norske Ulstein, der netop er blevet udpeget som partner af den norske startup Edge Navigation til at udvikle et design til et skibsskrog til "ikke-fossil fremdrift", fremgår det af en meddelelse.