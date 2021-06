Den globale efterspørgsel for skibsbrændstof faldt i første kvartal

Verdens store bunkerhavne melder om et fald i den globale efterspørgsel på bunker i årets første kvartal.

Nærmere bestemt er efterspørgslen på skibsbrændstof faldet med 4,7 pct. i forhold til samme periode sidste år, skriver Ship & Bunker.

Det er dog værd at bemærke, at starten af 2020 oplevede et peak i efterspørgslen på bunker i forbindelse med implementeringen af de nye globale svovlkrav, IMO2020, der fik rederier til at købe stort ind af de nye lavsvovlsbrændstoffer.

Effekten af IMO2020 er stilnet af, men en langsom genåbning af dele af verden efter coronapandemien fik efterspørgslen til at stige med 2,4 pct. i årets første måneder i forhold til fjerde kvartal 2020.

De store udfordringer for efterspørgslen tæller især, at krydstogtsektoren, en af de helt store bunker-slugere, mere eller mindre står stille mange steder i verden, skriver mediet.

