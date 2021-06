Olieprojekt trak tænder ud for Bladt i 2020

"Koncernens økonomiske resultater for 2020 har som helhed ikke levet op til forventningerne, og de konsoliderede resultater er skuffende."

Sådan beskriver Bladt selv årsregnskabet for det forgange år. 2020 endte da også med et underskud efter skat på 22,8 mio. kr. for fundamentproducenten. Hvilket om ikke andet var næsten en halvering i forhold til det forgangne års underskud på 41,6 mio. kr. i 2019. Men altså ikke just nok til at fjerne skuffelsen.