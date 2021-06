Brintselskab med A.P. Møller Holding i ejerkredsen stiger 10 pct. efter børsnotering

Green Hydrogen Systems er torsdag kommet fra land med en stigning på 9,9 pct. til 43,95 kr. efter børsnoteringen torsdag til 40 kr.

Brintselskabet har samlet set udbudt 27,5 mio. aktier for en pris på 40 kr. per aktie i forbindelse med børsnoteringen, hvilket giver selskabet et bruttoprovenu på 1,1 mia. kr.

Green Hydrogen Systems blev stiftet i 2007 og lever af at producere elektrolyseudstyr, som videresælges til kunder, der producerer grøn brint, som kan bruges til brændstof.

En stor del af de hentede penge skal kastes i forskning og udvikling af selskabets udstyr, og som vækstselskab regner de derfor med et negativt driftsresultat frem til 2025, hvor driften skal gå i nul.

450 mio. kr. skal bruges på videreudvikling af teknologien bag det elektrolyseudstyr, som selskabet producerer, mens 400 mio. kr. skal bruges til opskalering af de eksisterende produktionsfaciliteter.

ATP blandt kerneinvestorer

Allerede forud for børsnoteringen havde selskabet oplevet god tilslutning fra en række kerneinvestorer, der i fællesskab havde garanteret halvdelen af emissionen.

Listen af kerneinvestorer tæller ATP (200 mio. kr.), Vækstfonden (100 mio. kr.), BankInvest (100 mio. kr.), Nordea Asset Management (100 mio. kr.), Spar Nord (45 mio. kr.) og MK Ventures (25 mio. kr.).

Desuden har Nordic Alpha Partners, A.P. Møller Holding og Norlys Holding givet tilsagn om at købe nye aktier for henholdsvis cirka 37 mio. kr., 37 mio. kr. og 4 mio. kr., mens medlemmer af bestyrelsen har givet tilsagn om at købe nye aktier for i alt 7,75 mio. kr.

