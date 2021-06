Et nyt konsortium under navnet Bornholm Bunker Hub og med selskaber som Bunker Holding, Wärtsilä og Ørsted ombord vil udforske mulighederne for at bruge øen som en "grøn tankstation."

Selskaberne vil mere konkret undersøge potentialet i at bruge Bornholm som base for at levere bæredygtige brændstoffer til skibe i Østersøen.