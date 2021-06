Gard anker dom om erstatning til tankrederi

Gard har anket dommen i en erstatningssag, hvor det norske søforsikringsselskab er blevet pålagt at betale omkring 190 mio. norske kr. i erstatning til tankrederiet Champion Shipping.

"Jeg kan bekræfte, at vi har anket," siger søforsikringsselskabets direktør Svein Buvik til det norske medie Finansavisen.

Tilbage i april afgjorde tingretten i Arendal i Norge erstatningssagen vedrørende en motorfejl på et af Champion Shippings tankskibe til fordel for rederiet. Retten bestemte da, at Champion Shipping havde krav på erstatning for totaltab på skibet Champion Express.

Med dommen skulle Gard betale 190 mio. norske kroner plus sagens omkostninger, der anslåes til omkring 7,5 mio. norske kroner. Der er 27 medassurandører på forsikringen, og erstatningen skulle fordeles på de forskellige selskaber, mens Gard stod i spidsen som hovedassurandør.

Norsk forsikringsselskab skal betale næsten 200 mio. norske kroner til tankrederi