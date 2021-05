Hin Leong-grundlægger anker dom om at betale penge tilbage

Lim-familien, der står bag den skandaleramte handelsgruppe Hin Leong, har besluttet at anke en dom fra retten i Singapore om at betale tæt på 20 mio. dollar tilbage.

Ordren fra retten kom efter familien, med grundlægger OK Lim i spidsen, sidste år trak omkring 19 mio. dollar ud af selskabet Ocean Tankers. Beløbet dækker også renter og andre omkostninger og lyder på i alt 20,1 mio. dollar, skriver Bloomberg News.

Familien har allerede betalt pengene tilbage, men appelerer nu for at få vendt dommen om og få pengene retur.

Grundlægger og ejer OK Lim er anklaget for omfattende dokumentfalsk samt at have skjult store tab på oliespekulation i Singapore, hvor Hin Leong Trading inden skandalen var et af de helt store handelshuse, og gruppen dækker blandt andet over et tankrederi, Ocean Tankers, og en bunkerleverandør.

OK Lim blev anholdt i Singapore i august og er sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde. Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration, og en domstol i Singapore godkendte tidligere i marts en afvikling af Hin Leong og Lim familiens aktiviteter i gruppen.

Senest har det statsejede havneselskab Jurong Port købt 41 pct. i terminalen Universal Terminal fra Lim-familien.

