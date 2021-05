Karstensens Skibsværft fik underskud i 2020 trods højere omsætning

Karstensen Gruppen, der blandt andet dækker over Karstensens Skibsværft, øgede omsætningen sidste år trods forvetninger om et fald i aktiviteten i lyset af coronapandemien. Alligevel gik bundlinjen fra plus til minus.