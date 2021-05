Equinor og Yara går ind i britisk brintfond

Brintmarkedet er i gang med sin opblomstring, og det har mange selskaber efterhånden bidt mærke i. Derfor er det nok heller ikke den store overraskelse, at de to norske selskaber Equinor og Yara med deres respektive venturefonde vil gå ind i AP Ventures, der fokuserer på brintprojekter. Det oplyser de i en fælles meddelelse.

Sammen med Nysnø udgør Equinor og Yara et norsk konsortium, der skal skubbe investeringsfonden mod flere penge til norske brintprojekter.

AP Ventures investerer globalt i hele værdikæden for brint fra produktion til transport, opbevaring og brug. Fonden ser Norge som et strategisk fokusområde for både grøn og blå brint og forretningsmodeller til opsamling, lagring og brug af CO2.

AP Ventures har allerede investeret i de norske teknologivirksomheder ZEG Power og Hystar. ZEG Power producerer blå brint med integreret kulstofopsamling, og Hystar producerer grøn brint med PEM-elektrolyse.

"Equinors ambition er at blive en klimaneutral virksomhed inden 2050, og et vigtigt redskab til succes er at udvikle rentable værdikæder til kulstofopsamling og -lagring samt brint. For at udvikle sådanne værdikæder skal vi samarbejde med partnere. Investeringen i AP Ventures vil styrke vores muligheder for at udforske og få dybere indsigt i brintløsninger, der kan spille en rolle i energirestrukturering. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med AP Ventures og andre partnere for at gøre en forskel," siger Gareth Burns, chef for Equinor Ventures.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

