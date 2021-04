Græske redere er blevet mere prominente hos Hamborgs shippingbanker

Græsk shipping er en stabil forretning for shippingbankerne i Hamborg. Græske redere er modstandsdygtige og ligeså vigtige som tyske kunder for banker som Berenberg og HCOB. Efter flere svære år kan de tyske redere dog være klar på et comeback, siger banker til ShippingWatch.