Monjasa vil højere op på listen over verdens største bunkerselskaber

Monjasa er i dag verdens sjettestørste bunkerleverandør, og selskabet regner kun med at kravle "nordpå" på listen i de kommende år, fortæller COO Svend Mølholt til ShippingWatch. Vestafrika er ikke længere selskabets største marked, men "vi er der for at blive," lyder det.