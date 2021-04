Wärtsilä afskriver et af fremtidens brændstoffer – brint vil få "meget lille rolle"

Den finske producent Wärtsilä er seneste i rækken til at afskrive brint som et udbredt brændstof i shipping i fremtiden. "Det er svært at tro, at brint vil blive et holdbart valg," siger direktør for R&D til ShippingWatch.