Risk Intelligence venter pæn omsætningsvækst i 2021

Risk Intelligence, som leverer trussels- og risikovurderinger til havs, til lands og i havne, venter pæn omsætningsvækst i 2021, et positivt driftsresultat, men dog fortsat et underskud på bundlinjen.

Det oplyser selskabet i forbindelse med regnskabet for 2020, hvor omsætningen blev øget 10 pct. til 15,7 mio. kr. og nettoresultatet blev forbedret til et underskud på 6,0 mio. kr. fra et minus på 9,6 mio. kr. året før.

I 2021 venter Risk Intelligence en vækst i omsætningen på 15-30 pct. med et omsætningsmål på 18-20,5 mio. kr. Målet for indtjeningen er at opnå et positivt driftsresultat målt på EBITDA, mens det fortsat ikke ventes at række til et plus i nettoresultatet.

I regnskabet for 2020 glæder selskabet sig over, at fjerde kvartal bød på det første positive driftsresultat (ebitda) og første positive nettoresultat siden selskabets børsnotering i 2018.

"Resultatet i fjerde kvartal er en betydelig milepæl, som demonstrerer, at Risk Intelligence er på rette vej på trods af udfordrende lokale og globale omstændigheder," siger selskabets adm. direktør, Hans Tino Hansen, i regnskabet.

I fjerde kvartal omsatte Risk Intelligence for 6,7 mio. kr., hvilket er 39 pct. mere end i samme periode sidste år, mens driftsresultatet vendte til plus 1,1 mio. kr. fra minus 3,1 mio. kr.

Aktien i Risk Intelligence, som er noteret på den svenske minibørs Spotlight, ligger onsdag ved middagstid 13,4 pct. højere i 8,45 kr.

