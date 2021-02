Glencore tjener mere end ventet og genindfører udbytte

Det schweizisk-britiske råvareselskab Glencore, som blandt andet er en stor leverandør af skibsbrændstof, leverede sidste år en bedre indtjening end ventet i markedet, og samtidig åbnes der igen op for udbetaling af udbytte.

Glencore fik i 2020 en justeret driftsindtjening før renter og skat (ebit) på 4,42 mia. dollar mod ventet 3,88 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Glencore foreslår udbetaling af et udbytte på 12 cent per aktie for 2020-resultaterne. Samtidig oplyser selskabet, at udlodningen kan blive løftet senere på året, hvis de løftede råvarepriser, der er gældende lige nu, skulle holde ved.

Det sker, mens Ivan Glasenberg, der har været topchef hos Glencore i små 20 år, er på vej ud og snart overlader tøjlerne til Gary Nagle.

Ivan Glasenberg ejer selv 9,1 pct. af aktierne i Glencore ifølge data fra Bloomberg News.

Maersk sagsøger Glencore for dårlig bunkerolie – kræver millionerstatning

Shell kravler til tops som største bunkerleverandør i Singapore