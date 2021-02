I modsætning til en lang række af sine konkurrenter er tyske Hamburg Commercial Bank åben for at gøre nye forretninger inden for shipping.

Det kommer ovenpå et 2020, hvor banken med base i Hamborg landede nye shippinglån, men også skar sin portefølje til inden for sektoren bl.a. som led i et længerevarende strategisk arbejde på at nedbringe risikoen i lånebøgerne.