Medie: Havneoperatør overtager Lim-familiens kronjuvel

Den statsejede havneoperatør Jurong Port i Singapore overtager Lim-familiens ejerandele i olieterminalen Universal Terminal, skriver Reuters på baggrund af tre kilder med indsigt i sagen.

Universal Terminal betragtes som kronjuvelen i Lim-familiens kollapsede Hin Leong-imperium.

Familien ejer 41 pct. af olieterminalen. Det er uvist, hvad Jurong Partners, der er ejet af staten Singapore, betaler for olieterminalen, som i 2016 blev vurderet til at have en samlet værdi på 1,5 mia. dollar.

"Jurong Ports deltagelse blev godt modtaget af de eksisterende investorer, da det er en neutral partner sammenlignet med kommercielle spillere såsom et handelshus," siger en kilde til Reuters.

Tidligere har det statsejede, kinesiske energiselskab Sinopec forhandlet om at overtage Lim-familiens ejerandel i olieterminalen.

I april sidste år blev det afsløret, at O.K. Lim i årevis havde skjult tab for omkring 800 mio. dollar på oliespekulation i familiens handelshus Hin Leong. O.K. Lim blev siden hen anholdt i Singapore og er sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde. Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration.

Banker står til store tab på Hin Leong efter mulige købere har trukket sig

PwC vil sætte sig på Lim-familiens aktiver i olieskandale i Singapore