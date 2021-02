Bunkerselskabet Peninsula udvider sortimentet med LNG

Bunkerleverandøreren Peninsula Petroleum vil fremover udvide sortimentet af skibsbrændstoffer med LNG.

Det oplyser Peninsula i en meddelelse.

"Dette er endnu en milepæl i Peninsulas udvikling. Vi har opbygget et team af meget erfarne personer inden for bæredygtighed og LNG, som vil drive Peninsulas overgang til en renere fremtid," siger Peninsulas topchef John A. Bassadone.

LNG-satset har været 18 måneder undervejs og vil lukrere på bunkerselskabets eksisterende forsyningsnetværk verden over, skriver Peninsula.

Ifølge topchef John A. Bassadone er Peninsula i forhandlinger med skibsværfter, regeringer, maritime myndigheder, leverandører og kunder om forretningsmuligheder i det nye sats.

Samtidig varsler Peninsula flere investeringer i grønne løsninger.

"Vi vil investere yderligere i grønne energiløsninger i takt med, at teknologier fortsætter med at udvikle sig. I sidste ende forpligter vi os til en nuludledningsfremtid, og jeg tror stærkt på, at Peninsula vil spille en nøglerolle i, at marineenergi når dette mål," siger John A. Bassadone.

