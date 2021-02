Joe Biden giver Ørsteds topchef tro på godkendelse i USA

Der er større optimisme nu, end der var tidligere, angående de afventende myndighedsgodkendelser på det amerikanske marked.

Sådan lyder det fra Ørsteds nye topchef, Mads Nipper, der overtog roret i den danske energikæmpe ved indgangen til 2021, i forbindelse med onsdagens årsregnskab.

"Det er et område, hvor der har været noget stilstand, og vi har også været ærlige omkring, at det er gået langsomt. Men vi begynder at se, at det tør op. Vi har ikke så meget gennemsigtighed, at vi kan give opdatering om vores planer, men vi har fået nogle indikationer om, at nu går processerne i gang," siger Mads Nipper til Ritzau Finans.

Det skyldes blandt andet positive signaler fra Joe Biden-administrationen, hvor der vanen tro er skiftet ud i de amerikanske ministerier - herunder Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) - når der skiftes præsident i USA.

"Det er alt sammen noget, vi ser som positive tegn. Det er ikke nok til at komme med opdaterede planer, men vi er mere optimistiske i dag, end vi var for et par måneder siden," lyder det fra Mads Nipper.

Tabte udbud i New York

Med Ørsteds fremlæggelse af en række foreløbige regnskabstal 12. januar var en stor del af spændingen ved onsdagens årsregnskab på forhånd taget ud af ligningen.

Det landede i det store hele også som forudsagt, omend indtjeningen fra driften viste sig ca. 100 mio. højere end tidligere udmeldt med et ebitda på 18,1 i de endelige tal.

"Det har været et utroligt flot år, som vi er vældigt tilfredse med, og hvor vi overgik vores egne forventninger til de finansielle resultater. Men mindst lige så vigtigt var det et år, hvor vi midt i en pandemi havde fuld fremdrift på vores operationelle og strategiske dagsorden. Vi holder fuld gang i driften og konstruktionen af vores parker," lyder det Ørsted-topchefen om året som helhed.

Året - og navnlig fjerde kvartal - bød dog også på en lille sten i skoen for Ørsted, der tabte en stor udbudsrunde i delstaten New York til norske Equinor og britiske BP.

"Vi er verdens største spiller på vores felt, og vi er er den, der byder ind på klart mest. Selvfølgelig er vi aldrig begejstrede for ikke at vinde en auktion, vi har budt ind på, men det er nu en gang spillets regler, og vi synes, det er supergodt, at der bliver udbudt så meget i New York. Selvom vi er skuffede over det, så tager vi det med ro og bruger vores kapacitet til at byde ind næste gang," siger Mads Nipper.

Ørsted har endnu ikke fuld klarhed over, hvorfor udbuddet gik til anden side, men regner med inden for to-tre måneder at vide, hvilken pris de to andre spillere bød ind med.

Havvindmølleparker øger produktion

Divisionen for havvindmølleparker, Offshore Wind, i energiselskabet Ørsted kom ud af fjerde kvartal af 2020 med en lidt højere driftsindtjening før af- og nedskrivninger, ebitda, end året forinden.

Driftsoverskuddet landede på 4128 mio. kr. i divisionen, hvilket er 2 pct. over niveauet i samme periode året før, da resultatet endte på 4048 mio. kr.

Omsætningen i havvinddivisionen faldt marginalt til 10.779 mio. kr. fra 10.913 mio. kr. et år forinden, viser Ørsteds regnskab onsdag morgen.

Omsætningen fra salg af energiproduktion fra havmøllerne steg imidlertid med 36 pct., mens lavere omsætning fra konstruktionsaftaler trak i modsatte retning.

"Elproduktionen steg med 23 pct. relativt til fjerde kvartal 2019. Stigningen skyldes primært opskalering af generation fra Hornsea 1 og Borssele 1 & 2," skriver Ørsted i sit regnskab.

