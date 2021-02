Teknologifirma med danske rødder udvider med græsk opkøb

Teknologiselskabet Greensteam Vessel Optimisation, som er født ud af DTU i Danmark og arbejder med skibsoptimering, udvider med et kontor i Grækenland.

Det sker efter, at Greensteam Vessel Optimisation har købt aktiverne i softwareselskabet Enerforce Solutions and Consulting.

Enerforce Solutions and Consulting står bag platformen Liberty, som optimerer data fra skibs middagsrapporter ved blandt andet at fjerne upræcise data.

"Kvalitetsdata er afgørende for at bygge og uddrage den fulde værdi af Greensteams kunstige intelligens og machine learning-modeller. Ved at trække data fra validerede middagsrapporter vil vores kunder være i stand til mere effektivt at generere omkostningsbesparelser og identificere, hvor de har brug for at handle for at sikre, at de seneste krav til udledninger bliver efterlevet," udtaler Simon Whitford, adm. direktør i GreenSteam, i meddelelsen.

Greensteam Vessel Optimisation bruger machine learning til at forbedre skibs effektivitet og brændstofforbrug. Selskabet blev stiftet i 2007 af tre PhD-studerende på DTU i Danmark. Blandt selskabets kunder finder man blandt andre danske DFDS.

Selskabet har i dag kontor i Danmark, England og Polen og beskæftiger 50 ansatte.

