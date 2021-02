Bawat øjner stort marked for mobil miljøløsning til havne og værfter

Danske Bawat har planer om at sætte sig på et nyt forretningsområde, der med tiden skal udgøre ét af to vigtige ben for producenten af ballastvandsystemer.

For nylig kunne Bawat offentliggøre sin første kommercielle ordre på området. Her har belgiske Herbosch-Kiere efter godt et års test købt et mobilt ballastvandanlæg, der fra land kan rense ballastvandet på alle skibsejerens skibe og pramme.