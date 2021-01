Afgående Wärtsilä-topchef sætter sin lid til vaccineudrulninger efter svært 2020

Ordreindtaget dykkede med næsten 30 pct. i fjerde kvartal for Wärtsilä i et generalt svært 2020 for leverandøren. Starten på 2021 tegner udfordrende, omend udrulning af vacciner ventes at spille positvt ind senere på året.